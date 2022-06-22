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Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на "вишках Бойка". ФОТО

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Пожежа на захоплених росіянами бурових платформах "Чорноморнафтогазу" триває.

Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агенства NASA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 01

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах, так званих "вишках Бойка". Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 02

21 червня пожежа посилилася. Тоді російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловини.

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Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 03

На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на вишках Бойка 04

Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Сподіваюсь, що палаючий Кремль буде видно з Місяця.
  • Solomon c5c4359c
    тихенько
  • Вася Шевченко f77d76ba
    по центру самый верх... тоже что-то полыхает (минимум 4 очага)

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