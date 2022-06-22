Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на "вишках Бойка". ФОТО
29 64024
Пожежа на захоплених росіянами бурових платформах "Чорноморнафтогазу" триває.
Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агенства NASA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах, так званих "вишках Бойка". Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.
21 червня пожежа посилилася. Тоді російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловини.
На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.
Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".