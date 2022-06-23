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Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай. ФОТО

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Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 01

"Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць.

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Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста", - йдеться у повідомленні.


Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 02

Повідомляється про трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.


Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 03

"Пораховані нові руйнування в Новоіванівці - 8 будинків, Гірському - 8 будинків, Золотому - 9 будинків. Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському", - додав Сергій Гайдай.


Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 04
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 05
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 06
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 07
Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай 08

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Палац культури хіміків

    - Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇

  • Юрий Петров 33876dd3
    Як можно вірить той хвойді Абдримтовічу. Воно таке ж брихливе лайно як і дорас сереня Лещенко.
  • Nikolai Chizhevsky
    Це таке ущемленіе ізика і до 2013 року
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