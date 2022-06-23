Росіяни захопили ще два населені пункти, у Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено, - Гайдай. ФОТО

Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте, - Гайдай

Декілька разів упродовж 22 червня обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста", - йдеться у повідомленні.





Повідомляється про трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.





"Пораховані нові руйнування в Новоіванівці - 8 будинків, Гірському - 8 будинків, Золотому - 9 будинків. Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському", - додав Сергій Гайдай.











