Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО. ФОТОрепортаж

15 41514
В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ у фейсбук.

"В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам кремлівськими виродками. Так, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Бойова частина ракети ціла, а значить – "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. У разі їхнього виявлення необхідно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових.


Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 01

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 02

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 03

Також дивіться: "Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" - невдалий запуск російської крилатої ракети з Білгородської області РФ. ВIДЕО

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 04

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 05

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 06

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету Калібр, збиту засобами ППО 07

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Думаю там давно вже мають всі креслення і схеми цього аналоговнета.
  • Serg Serg 94650416
    передать на исследования мудрым дядькам из
  • Mikhail F
    это говно стоит 10 млн. дол, понятно почему кацапы такие бедные
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини