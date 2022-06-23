За добу на Харківщині сталося 12 пожеж, спричинених обстрілами РФ. Є загиблі, - ДСНС. ФОТО

За добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у тому числі пожеж, спричинених обстрілами — 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (3), Немишлянському(1) районах Харкова, а також Чугуївському (5), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області. Серед останніх великих пожеж, спричинених вибухами, пожежа у сільськогосподарському підприємстві, розташованому в селищі Печеніги. Там горіла сушильна камера та сировина на площі 400 кв.м. В ліквідації вогню приймали участь 3 пожежно-рятувальні відділення.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла 5 осіб. Двоє жінок загинули у зруйнованій рашистами котельні у м. Чугуєві. Ще двоє чоловіків та жінка потрапили під завали розбомбленого двоповерхового житлового будинку у селищі Золочів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 25 ворожих боєприпасів.





