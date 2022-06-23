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Окупанти в Маріуполі створюють "Юнармію", - Андрющенко. ФОТО

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В окупованому Маріуполі прийняли перших дев’ять підлітків до російської воєнізованої організації "Юнармія".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, бажаючих виявилось небагато. Пасивний спротив в Маріуполі не меншає", - йдеться в повдіомленні.

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Окупанти в Маріуполі створюють Юнармію, - Андрющенко 01
Окупанти в Маріуполі створюють Юнармію, - Андрющенко 02

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Топ коментарі

  • Green sheet
    А мне етих детей не жалко. Ихним же родителям ватным не жалко своих ублюдков отправлять на мясо в армию окупантов. Ето из тех которые не евакуировались потому что им все равно ( в лучшем случае) при какой власти жить
  • Ivan Snigirenko
    Это детки чиновников новой оккупационной власти. Для красивой картинки телевизора. Они врядли куда на войну пойдут, а поедут учиться в Европу по украинскому паспорту. А те дебилы что за ними вступят по принципу стада и их уже не будут по телеку показывать пойдут на войну.
  • Валентина Саюн c856325a
    Світ не без "добрих " людей. Покидьки що батьки, що їх приплод
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