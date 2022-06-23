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На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора 01

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За даними слідства, волонтер налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям. Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до м. Кропивницького для продажу місцевому жителю.

На Кіровоградщині волонтер продавав автівки з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора 02

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна гнида...
  • Світлана febb5df7
    Такі"волонтери" підривають віру у волонтерський рух.Коли бачу прохання про допомогу,уже думаю: чи не аферисти це.
  • vigo
    Думаю, такі "викриття" трапляються лише там, де прокурори не в долі.
    Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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