Бійці 10-ї ГШБр знищили російський розвідувальний безпілотник. ФОТО

Бійці 10-ї Гірсько-штурмової бригади знищили російський безпілотник, який проводив розвідку.

Про це бригада повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один "Орлан" долітався. Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. "Надтехнологічний" безпілотник армії РФ достроково та неплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців "Десятки". На фотографіях видно, що бак в цьому чуді прогресу зроблений зі звичайної пляшки і закривається на пластиковий корок. Як тобі таке, Ілон Маск?" - йдеться в дописі.

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