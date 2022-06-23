На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"За отриманою інформацією, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали "рятувати" майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю — депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку працівники ДБР виявили:
- пропагандистські газети та листівки;
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;
- посвідчення помічників народного депутата України.
Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України. Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.