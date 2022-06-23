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На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР. ФОТО

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Працівники Державного бюро розслідувань виявили в Охтирці приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 01

"За отриманою інформацією, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали "рятувати" майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю — депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку працівники ДБР виявили:

  • пропагандистські газети та листівки;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;
  • посвідчення помічників народного депутата України.

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Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України. Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.


На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 02
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 03
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 04
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 05
На Сумщині виявили підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ з пропагандистськими листівками, - ДБР 06

Топ коментарі

  • Super Gut
    Для дбр наводка: головний осередок опзж знаходиться зараз у верховній раді. Чекаємо, коли повяжуть льовочкіна, бойко, шуфрича.
  • Ned Stark
    Юрій Чмирь? З такою фамілією тільки балотуватися!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Це - рівень "мелочь по карманам тырить": Охтарській осередок, листівки....
    Сумщиною рулить не ОПЗЖ, а Андрюха Деркач особисто!
    Де Деркач, де запит в Інтерпол?
    Альо, ДБР!
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