Харківщину обстріляли снарядами, що можуть вибухнути протягом 40 годин. ФОТО

Росіяни використали під час обстрілу селища Слатине кумулятивно-осколкові бойові елементи з механізмом самоліквідації.

Про це повідомили у Дергачівській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже небезпечні снаряди, які можуть вибухнути будь-якої миті протягом 40 годин", - йдеться у повідомленні.

В громаді нагадали, що боєприпаси та підозрілі предмети заборонено брати в руки, до них не можна навіть наближатися.

"Негайно повідомите ДСНС, МВС або ЗСУ за телефонами 101, 102, 112, 0 800 507 028", - закликали в громаді.

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