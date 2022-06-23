СБУ виявила сховок з боєприпасами на Рівненщині неподалік кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж
Про це повідомили в Управлінні СБУ в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.
"Під час відпрацювання антитерористичних заходів на території Рівненської області, зокрема, викриття ворожих диверсійних груп, співробітники СБУ виявили схованку із боєприпасами. Схрон був облаштований в одному із покинутих житлових будинків Зарічненського району, який межує з Республікою Білорусь", - розповіли в СБУ.
Усі засоби ураження були складені у сумку та ретельно заховані.
"Спецпризначенці вилучили з тайника:
- РПГ-22;
- гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами;
- ящик з набоями різного калібру - близько 100 одиниць.
Вилучені боєприпаси направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.
Тривають слідчі дії для встановлення осіб причетних до облаштування схованки", - додали у відомстві.