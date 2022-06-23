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Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА. ФОТО

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За минулу добу до поліції надійшло шість повідомлень про наслідки ворожих обстрілів у Пологівському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 01

 "Цього разу ворог поцілив по трьох населених пунктах – Гуляйполю, селах Новомиколаївці та Успенівці. Так, внаслідок обстрілу по вказаних селищах, у домівках зруйновані дахи, потрощені вікна, посічені стіни, пошкоджені парканні огорожі та двори. У Гуляйполі окупанти також зруйнували декілька будинків. Снарядами пошкоджено дахове покриття, стіни, вікна, двері.

Також деформацій зазнали й інші господарчі будівлі, альтанки та прибудинкові території. У деяких жителів міста ракети влучили безпосередньо у їхні домівки. Наразі, окрім вигорілих вщент споруд, у людей нічого не залишилося", - йдеться у повідомленні.

Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 02

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Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 03

Рашисти обстріляли Пологівський район. Деякі будинки зруйновані вщент, - Запорізька ОВА 04

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це вони звільняють мешканців від тиску неонацистів, як сказала гаваряща каняка.
  • Анатолий Викторович 69e8413b
    Иди ***** кацап вонючий
  • Amber
    Что то тебя , кацап , сильно понесло , пора туда
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