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Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення Харківщини. 23 червня ракета російської армії поцілила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 01

Надпотужна ракета вдарила по центру будівлі. Домоволодіння повністю знищено. Також пошкодженні споруди, які знаходилися поруч та гаражі.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 02
Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 03

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Поліцейські разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали завали, під якими знайшли загиблих.

Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 04
Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині 05

Відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

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