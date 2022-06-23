Наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у Золочеві на Харківщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення Харківщини. 23 червня ракета російської армії поцілила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Надпотужна ракета вдарила по центру будівлі. Домоволодіння повністю знищено. Також пошкодженні споруди, які знаходилися поруч та гаражі.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Золочіва на Харківщині загинуло 3 людей, - прокуратура

Поліцейські разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали завали, під якими знайшли загиблих.





Відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Також дивіться: Харківщину обстріляли снарядами, що можуть вибухнути протягом 40 годин. ФОТО