Новини Фото • Війна

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху дев'ятиповерхівки у Харкові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 47829
У Харкові сапери провели операцію зі знешкодження російської авіабомби ФАБ-500, що знаходилася на даху житлового 9-поверхового будинку на Північній Салтівці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС.

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 01

Авіабомба ФАБ-500 ще в березні була скинута на Харків з літака російських окупантів, влучила у дах житлової 9-поверхівки в житловому масиві Північна Салтівка та застрягла на її технічному поверсі.

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 02
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 03
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого ракетного удару по депо харківського метрополітену. ФОТОрепортаж

Зазначається, що, це дуже потужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона здатна була зруйнувати той будинок повністю, але на щастя не спрацювала. У березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її з висоти та знешкодити повністю, не було можливості через постійні обстріли з боку окупантів.

Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 05
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 06
Знешкоджено російську авіабомбу ФАБ-500, яка з березня пролежала на даху девятиповерхівки у Харкові, - ДСНС 07

Також дивіться: П'ятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова окупантами. ФОТОрепортаж

Сьогодні до проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько 10 саперів та рятувальників. Бомбу дістали та вивезли для подальшого знешкодження.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Краще б мовчав...
  • Перикл Фемиди
    Почините ее и сбросьте на кремль
  • U A 03b737e8
    будинок в сорочці народився
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини