Історичний центр Відня прикрашатимуть плакати, присвячені наданню Україні статусу кандидата у члени ЄС. ФОТОрепортаж

Протягом тижня, з 23 до 29 червня, історичний центр Відня прикрашатимуть плакати з оригінальним дизайном і ключовим меседжем "Україна – кандидат на членство в ЄС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціатором і замовником промокампанії виступило Посольство України в Австрії. Мета – донести до пересічного перехожого ідеї історичної та культурної спорідненості України і спільноти європейських країн. Як зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець, "утвердження цього посилу в системі соціокультурних координат Європи набуває особливого звучання саме тепер, коли Україна захищає своє майбутнє, а також водночас відстоює мир і безпеку на континенті, героїчно захищає європейські цінності".





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Передача певних сигналів через засоби візуальної комунікації є одним із найефективніших способів донесення інформації. У Відні образотворче мистецтво має видатні традиції і велику силу впливу. Саме тому для звернення до цільової аудиторії було обрано форму плаката, в якому головний меседж підсилюється оригінальним графічним втіленням. Він містить українські соняшники, альпійські едельвейси і зірки Євросоюзу, об'єднані у віночок, і синичку, яка символізує добро, добру звістку, працьовитість.

Концепцію і креативну ідею розроблено Олександрою Саєнко, головою віденської громадської організації "Центр українських ініціатив в культурі, політиці та економіці". Втілення ідеї було замовлено відомій українській дизайнерці, художниці та ілюстраторці Марічці Рубан: "Україна з 2014 року важко бореться за українську мету і доводить свою приналежність до Європи. Я була рада зробити цей принт з чітким і стрімким повідомленням, зрозумілою ідентифікацією і українською душею".





Плакати з віночком із українських, австрійських та європейських символів розміщені на сіті-лайтах в першому районі Відня. Їх можна побачити біля ратуші, на площах Фрайунг та Морцінплатц, уздовж знаменитого бульварного кільця Ring та в інших багатолюдних місцях історичного центра австрійської столиці. Згідно з інформацією компанії Gewista, провідного австрійського оператора зовнішньої реклами, плакат побачать близько 247 тис. осіб.

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