Протягом 23 червня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донбасу, ще 5 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

На Донбасі за добу 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 людей сьогодні зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Яру. Ще 5 людей сьогодні отримали поранення. Поки неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день Росія вбила 4 і поранила 5 мирних мешканців на Донеччині, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА