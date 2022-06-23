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Протягом 23 червня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донбасу, ще 5 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

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На Донбасі за добу 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 людей сьогодні зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Яру. Ще 5 людей сьогодні отримали поранення. Поки неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день Росія вбила 4 і поранила 5 мирних мешканців на Донеччині, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Протягом 23 червня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донбасу, ще 5 отримали поранення, - ОВА 01

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