Протягом 23 червня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донбасу, ще 5 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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На Донбасі за добу 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів, ще 5 людей сьогодні зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Яру. Ще 5 людей сьогодні отримали поранення. Поки неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - написав він.