Новини Фото • Війна

В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном. ФОТО

5 54516
Під завантаженням біля зернового терміналу в Севастопольській бухті стоять одразу два балкери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Севастополі два судна завантажуються краденим українським зерном 01

На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них.

Ближнє судно - класу "річка-море". Над суднами висить білий серпанок – так зазвичай буває при навантаженні зернових культур.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти щодня вантажать українське зерно на судна у Севастополі, - ЗМІ. ФОТО

15 червня Крим.Реалії повідомляли, що під завантаженням зерновими культурами стояв російський балкер "Михайло Ненашев", порт приписки якого Астрахань.

Зазначається, що у Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно. Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.

Топ коментарі

  • Kek Jager
    Надо давно уже фермерам Херсонщины и Запорожья с дроном закинуть емкости с грибком мощным в термосе охлажденном, чтобы они развели этот грибок в воде как следует и затем обрызгали зерно в хранилище. Пускай кацапы увидят, как на корабле краденное зерно резко начнет гнить и все прогниет насквозь. Вполне здравая работа уничтожать так, чтобы не досталось врагу. Британцы в 41-ом убили полторы тысячи французских моряков и десятки кораблей. Чтобы не достались врагу, кто пошел на сотрудничество и "мир любой ценой лучше войны". И ничего, полезная операция вышла в итоге, конечно вишисты ненавидеть стали британцев, да и после войны трупы никуда не делись, но именно так и надо было поступить. А не платить за мэра захваченного города 9-ю срочниками, кто как раз даже ценнее среднего бойцы был для обмена с политических причин.
  • Разсмеши смешного
    Какие могут быть претензии к фермерам Херсона и Запорожья? Вопросы есть к ответственным в Киеве за чонгарский про*б. Але то не на часі.
  • vterra w
    якби з тими машинами чи кораблями щось сталось то було б менше бажаючих співучасті в крадіжках
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини