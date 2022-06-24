Середньому десантному кораблю "Юрій Олефіренко" та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку "За мужність та відвагу". ФОТО

Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відповідні Укази №435/2022 та №434/2022 президент України підписав вчора, 23 червня", - йдеться у повідомленні.

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