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Середньому десантному кораблю "Юрій Олефіренко" та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку "За мужність та відвагу". ФОТО

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Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відповідні Укази №435/2022 та №434/2022 президент України підписав вчора, 23 червня", - йдеться у повідомленні.

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Середньому десантному кораблю Юрій Олефіренко та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку За мужність та відвагу 01

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    А як бути з тим, хто зробив небоєздатним Гетьмана Сагайдачного і наказав його притопити?
  • Garry Grant
    Десь десантна операція була?
  • vadyan
    Які ще кораблі? Кацапи ж увесь флот знищили ще в перший день...
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