Середньому десантному кораблю "Юрій Олефіренко" та 29-му дивізіону надводних кораблів ВМС ЗСУ присвоєно відзнаку "За мужність та відвагу". ФОТО
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Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів ВМС ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Почесними відзнаками "За мужність та відвагу" відзначено середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та 29-й дивізіон надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відповідні Укази №435/2022 та №434/2022 президент України підписав вчора, 23 червня", - йдеться у повідомленні.