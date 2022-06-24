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У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО

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У Рязанській області РФ здійснив аварійну посадку та "частково зруйнувався" військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували дев'ять осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - йдеться у повідомленні.

Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі.

Своєю чергою Telegram-канал Baza, повідомляє, що військово-транспортний літак Іл-76 розбився при падінні. Четверо осіб загинули, решта - госпіталізовані.

Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся.

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У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих 01
У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих 02
У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих 03

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Добрий ранок повинен починатися саме з таких новин!
  • Kryva Bereza
    Просто возмутительно!!
    Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
    По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
  • Белла Богун
    Козломорді пишуть, що летів з Оренбурга в Білгород. Дозаправився в Рязані і впав. Який тренувальний політ? Віз або орків на ротацію, або якесь залізяччя
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