У Рязанській області РФ упав та загорівся військовий літак Іл-76, четверо загиблих. ВІДЕО+ФОТО

У Рязанській області РФ здійснив аварійну посадку та "частково зруйнувався" військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували дев'ять осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - йдеться у повідомленні.

Літак при падінні в Рязані зачепив лінію електропередачі.

Своєю чергою Telegram-канал Baza, повідомляє, що військово-транспортний літак Іл-76 розбився при падінні. Четверо осіб загинули, решта - госпіталізовані.

Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся.

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