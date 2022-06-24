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Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай. ФОТО

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Атаку ворога на Лисичанськ відбито, в Сєверодонецьку тривають бої, війська РФ оволоділи Миколаївкою.

А ще в Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців. Про це поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєверодонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєверодонецьку окупанти пошкодили територію "Азоту" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - зазначив Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що 23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії.

Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений.

Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 01
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 02
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 03
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 04
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 05
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 06
Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай 07

Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили ворога відступити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають бої за Сєверодонецьк, наступ ворога в районі Борівського зупинено. Розбито ДРГ окупантів на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

"Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Перестаньте, Бутусов пише з міста. Вони тримаються,воюють і живуть. А хто і що накомандував,то вина хто їх вибрав. Знали очі,що купляли
  • Дик Шелдон
    А що не так? Поки до дійсно у Северодонецьку повільно але втрачаємо місто. Це не секрет. Завдання не втримати місто за будь яку ціну, а вимотати російську війскому машину, щоб потім резервом з західною зброєю, коли вона накопичеться у ВСУ, перейти у контрнаступ. Принаймні це наратив від нашої влади та військових, що план саме такий.
  • Sophia-Maria Duglass
    Безмозглу на Гиляку ! Ермака не одна Гиляка не выдержит 🤣🤣
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