Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай. ФОТО

Атаку ворога на Лисичанськ відбито, в Сєверодонецьку тривають бої, війська РФ оволоділи Миколаївкою.

А ще в Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців. Про це поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєверодонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєверодонецьку окупанти пошкодили територію "Азоту" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - зазначив Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що 23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії.

Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений.















Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили ворога відступити.

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"Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - йдеться у повідомленні.