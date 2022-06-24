Новини Фото • Війна

Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко. ФОТО

15 23416
За словами мера Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців у якості живого щита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.

Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко 01

"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", - розповів мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення" із зняттям відбитків пальців, - ГУР

Окупанти будують у Маріуполі фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків, - мер Бойченко 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    а ми будували дороги
  • Підлога Маккартні
    дороги зеля строил, что б кацапам легче наступать было и денег украсть, как и Чонгар разминировал по указке Патрубка в Омане
  • Oleg Zaporogec
    А зелепітори дороги будували в займалися великим крадівництвом навіть тоді, коли знали, що повномасштабна війна з москалями неминуча
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини