Новини Фото • Війна

Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез. ФОТО

12 03424
В Бучі дівчинка втратила маму, кота і руку. Вона три місяці провела у лікарні й досі мучиться від фантомних болей. Протез, який потрібен Софії, коштує кілька десятків тисяч доларів.

Про це повідомила в інстаграмі волонтер Аліна, яка опікується допомогою дівчинці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я - Софія і я маленька українка. Я втратила руку, маму й улюбленого кота в Бучі. Я одна з 910 дітей, які сьогодні постраждали від рук сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка провела в лікарні три місяці, пережила операцію й досі відчуває у втраченій руці фантомні болі.

Читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні 338 дітей загинули та понад 610 поранено, - Офіс генпрокурора

"Зараз я в Римі, але здригаюся від кожного звуку і боюся літаків. Коли я переживаю, у мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає в усе тіло. У минулому житті я займалася кінним спортом, але не знаю, чи зможу знову це робити з однією рукою", - сказано в повідомленні.

Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез 01

Софії можна виготовити протез - його взялася зробити клініка зі США. Але вартість вимірюється десятками тисяч доларів.

Допомогти Софії можна, переказавши гроші:

4441 1144 5428 9404 Середюк Аліна Валеріївна (моно)

+38 066 120 36 80 PayPal.

Топ коментарі

  • Елена Мазуренко
    Компенсації за знищення України та каліцтва українських людей можна чекати роками. А ми з Вами не обідніємо на 200-500 гривень, тим паче, що це дівчинка, яка в майбутньому стане жінкою і мамою.
  • Eques Patriam
    А вона компенсація буде якщо її не вимагати?

    Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.

    Росіяни ж ні в чому не винні, так?
    І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
    І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.

    Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
  • _Igorko_
    Ось не знаю, матюкатись чи ні. Є в м. Брауншвайг (Німеччина) фонд, який опікується дітьми, що потребують протезування. Для України вони хотіли 3-6 діток (в залежності від складності) забезпечити протезами (здається швейцарськими) і опікуватися ними і одною супроводжуючою особою до досягнення 26-річного віку. Що в результаті? Українська стіна - МОЗ, корупція чи ще щось. Швидше за все фонд перенаправить гроші кудись інше. *****! Таки матюкнувся.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини