Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені, зруйновано 25 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, поліцейські задокументували злочини росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів області. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків, цивільних об'єктів та інфраструктури. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

"Упродовж минулої доби російські війська били по таких населених пунктах: м. Красногорівка,м. Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут. смт Південне, с. Орлівка, м. Залізне, м. Слов’янськ, с. Уманське, смт Райгородок, м. Костянтинівка,с.Максимільянівка. Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", - зазначають правоохоронці.

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення.

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Також повідомляється, що руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів: 21 житловий будинок, школа, завод, адмінбудівлі.

"Воєнні злочини росії задокументовано. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - додали в Нацполіції.