Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай. ВIДЕО+ФОТО

14 47843
Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Вантажівкою до міста вже не проїхати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська.
Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав Гайдай.

Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай 01

Дивіться також: Уночі росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці та продовжують обстрілювати прифронтові громади. Є загиблі , - Донецька ОВА. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А боневтик так старался, так старался, так дороги строил
  • Сергей Иванофф
    Слов нет, как и стингеров, судя по всему.
  • юрий Шмалько ea66d093
    с вертолета?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини