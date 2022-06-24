Росія авіацією нищить усі дороги і мости на Лисичанськ, - Гайдай. ВIДЕО+ФОТО

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Вантажівкою до міста вже не проїхати.