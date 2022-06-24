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Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн. ФОТО

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За клопотанням прокурорів судом ухвалено рішення про накладення арешту на особисте майно російського бізнесмена, майно підконтрольних йому комерційних структур, банківські рахунки та незаконно видобуті корисні копалини загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 01

"За даними слідства, громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також одержав дозволи на спеціальне користування надрами на території України. В порушення вимог діючого законодавства, у співучасті з іншими фізичними особами він здійснював видобуток у промислових масштабах щебню і піску на території Київської та Житомирської областей. Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування також встановлено, що цей громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію.


Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 02

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Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 03
Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 04
Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 05
Незаконний видобуток корисних копалин та фінансування ОРДЛО. В Україні арештували майно громадянина РФ на 1 млрд грн 06

Топ коментарі

  • jklpqrs
    кто-то же выдал ему эти разрешения...
  • freedom of speech
    За 4 мес. войны хлопнули бизнес второго россиянина (не считая Сбербанк и Фирташа). Такими темпами лет через 100-200 лишат всех россиян бизнес-активов в Украине.
    А темпы такие не просто так, а чтобы они успели спокойно перерегистрировать или продать свои бизнесы.
  • Візор Гук
    і це на 5 місяці кровопролитної війни з підарашкою??!!!!! Рівно на 10 днів.
    Монастирського на передову в окопи, Бканова на передову підносити патрони, Венедиктову на передову готовити їсти і прати хлопцям шкарпетки, Єрмаку з Татаровим задіяти 95 квартал і в турне на передову з розважальною програмою. Хоч якась користь для країни має бути від цього шобла.
    Про самого верховного не згадую він має бути на робочому місці. Де саме, то військова таємниця.
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