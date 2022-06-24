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Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові. ФОТО

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У Харкові в ніч на 24 червня російські війська завдали ракетного удару по спортивному комплексу одного з навчальних закладів, у зруйнованій будівлі почалася пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, в ніч на 24 червня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний удар по спортивному комплексу одного з навчальних закладів у Київському районі м. Харкова.

"Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 кв. метрів", - сказано в повідомленні.

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Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 02

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Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 04
Ворог завдав ракетного удару по спорткомплексу навчального закладу у Харкові 05

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії проводяться Харківським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

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Топ коментарі

  • Eques Patriam
    Скільки за це було вбито росіян та спаленого їхніх будівель?
  • Eques Patriam
    І так буде рости поки вони не отримують відповідь рівносильну ударом ногою по зубам за простий ляпас. Іншого вони не зрозуміють.
  • Hanka Panyanka
    какой в этом смысл, нужно уничтожать их военную технику и их экономику и пусть русские дохнут сами...
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