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4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Ми боремося за свою свободу і свою землю.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета", - зазначив Зеленський.

"Ми боремося за свою свободу і свою землю. Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", - додав глава держави. 

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4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 01
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 02
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 03
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 04
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 05
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 06
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 07
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 08
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 09
4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський 10

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Вова, кацапи напали на Україну 20 лютого 2014 року.
    А в 2022 році країна одягла берці, бо ти три роки знищував армію, оборону та економіку, і т.д.
  • Людмила Канивец
    Господи, помилуй.
    Як же гидко слухати це. Сдавши ворогу Україну, сгубивши десятки тисяч життів, воно ще щось кукарікає.
  • Ivan Pidbujpata
    о майскій шашличок опять закукарєкал...шось скоро, завжди ввечері починає
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