4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж
3 73630
Ми боремося за свою свободу і свою землю.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотири місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета", - зазначив Зеленський.
"Ми боремося за свою свободу і свою землю. Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", - додав глава держави.