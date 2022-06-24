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У Києві на Подолі наклали арешт на будівлю у 1000 м², власником якої є "Росатом" РФ, - Нацполіція. ФОТО

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Аби приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Вартість будівлі становить 60 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

У Києві на Подолі наклали арешт на будівлю у 1000 м², власником якої є Росатом РФ, - Нацполіція 01

"Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива - акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі. Її площа становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість – 60 мільйонів гривень.

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Крім того, поліцейські з’ясували, що відомості щодо права власності на цю будівлю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у будівлі та наклали на нерухомість арешт. Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    А шо с зданием РОССОТРУДНИЧЕСТВА на Подоле ?
  • stavr
    мутна ситуація
    а чому не внесли до реєстру?
    і ХТО дозволив не вносити до держреєстру?
  • Топ Ган
    ...з цим теж вже час щось вирішувати
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