В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати. ФОТО

У Пермі та Білгороді вночі невідомі намагалися здійснити підпали військових комісаріатів.

Про це повідомляє російське видання Baza, інформує Цензор.НЕТ.

У Білгороді близько третьої години ночі невідомий розбив вікно військкомату і кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Зайнявся стіл в одному з кабінетів. Вогонь встигли швидко загасити.

Ще один напад стався у Пермі. Там хотіли підпалити військкомат у Кіровському районі міста. На місці знайшли чотири пляшки із запалювальною сумішшю, дві розбилися, дві залишилися цілими, пожежі не сталося.

В обох випадках нападникам вдалося втекти, їх розшукує поліція.

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