В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати. ФОТО
4 06819
У Пермі та Білгороді вночі невідомі намагалися здійснити підпали військових комісаріатів.
Про це повідомляє російське видання Baza, інформує Цензор.НЕТ.
У Білгороді близько третьої години ночі невідомий розбив вікно військкомату і кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Зайнявся стіл в одному з кабінетів. Вогонь встигли швидко загасити.
Ще один напад стався у Пермі. Там хотіли підпалити військкомат у Кіровському районі міста. На місці знайшли чотири пляшки із запалювальною сумішшю, дві розбилися, дві залишилися цілими, пожежі не сталося.
В обох випадках нападникам вдалося втекти, їх розшукує поліція.