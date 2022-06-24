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В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати. ФОТО

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У Пермі та Білгороді вночі невідомі намагалися здійснити підпали військових комісаріатів.

Про це повідомляє російське видання Baza, інформує Цензор.НЕТ.

У Білгороді близько третьої години ночі невідомий розбив вікно військкомату і кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Зайнявся стіл в одному з кабінетів. Вогонь встигли швидко загасити.

В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати 01

Ще один напад стався у Пермі. Там хотіли підпалити військкомат у Кіровському районі міста. На місці знайшли чотири пляшки із запалювальною сумішшю, дві розбилися, дві залишилися цілими, пожежі не сталося.

В обох випадках нападникам вдалося втекти, їх розшукує поліція.

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В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати 02

Топ коментарі

  • Foma
    Нездари. Книжки нечитають
  • Oleg Zaporogec
    Кацапські нікчеми, навіть підпал нормально зробити не можуть
  • IgorYakovlevich
    Хай вчаться, на Майдані у стін Кремля знадобиться.
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