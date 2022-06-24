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Не повернув Нацгвардії 10 гвинтокрилів під час воєнного стану, а заробляв на суборенді. Затримано гендиректора підприємства. ФОТО

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За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Не повернув Нацгвардії 10 гвинтокрилів під час воєнного стану, а заробляв на суборенді. Затримано гендиректора підприємства 01

За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй.

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У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Ось вам: не московскі воші, а українські гниди.
  • Andrew86
    Недоброжелатели компании говорят, что чтобы арендовать нужные самой украинской армии вертолеты, "предприниматель" ежемесячно "заносил" высшим чинам Минобороны "скромное вознаграждение". И это продолжалось ГОДАМИ! Все знали и все делали вид, что не понимают, что происходит. Да-да, сейчас включат пластинку: "После войны Украина станет другой. Все изменится". Нет. Не изменится. Если у власти не хватает духу убрать незаконную торговлю из подземных переходов, прекратить незаконное строительство в Киеве, то там, где идет речь о миллионах долларов, "предприниматели" и "власти" пойдут на все. Даже на уничтожение Украины.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Вы думаете только директор виноват? Интересно кто из военных визировал сию сделку?)
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