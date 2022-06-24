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Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи. ФОТО

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Петро Порошенко побував на східному напрямку і передав десантникам 25-ї бригади нові автівки та спорядження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 01

"Знову на Сході. Знову серед найкращих. Одинадцять новеньких L-200 вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах", – написав  Порошенко у Facebook.

Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 02

"Перші чотири пікапи – передали легендарній 25-й Десантно-штурмовій бригаді. Протестували разом з військовими", – зазначв політик.

Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 03

"Ми й далі спільно з ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" продовжимо зміцнювати наші Збройні Сили України. На кожну вашу гривню ми з Мариною і "Фондом Порошенка" додаємо свою. Так ваші внески подвоюються. Долучайтеся до збору коштів. Переможемо разом", – переконаний п’ятий Президент.

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Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи 04

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо теж зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Дякую п'ятому та сьомому президенту
  • metal35
    Респект Пороху!
  • Right Right 2d264255
    А міг би звалити в Європу і ні копійки не давати на армію як 95 квартал та більшість зе депутатів
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