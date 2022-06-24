Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів, - ОВА. КАРТА

У Волинській області поблизу державного кордону з Білоруссю запроваджується заборона на відвідування лісів.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Особовий склад Волинської бригади ТрО разом з іншими складовими сил оборони нашого краю, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону.

У зв’язку з цим, на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони, оперативна ситуація змушує ввести сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів.

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Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів.

Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя.

Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя", - розповів він.

Очільник ОВА оприлюднив відповідну карту.