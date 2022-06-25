Росіяни намагаються зайти в Лисичанськ. Завдають артилерійських та авіаударів. Є загиблі, а у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей, - Гайдай. ФОТО

24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"24 червня росіяни атакували промзону Сєверодонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудар. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ворожих обстрілів серйозні поранення отримали троє мешканців Малорязанцевого.

"Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні. Поранення вони отримали у четвер. Серед них – діти 2012-го та 2016-го років народження. Їм надається висококваліфікована допомога", - зазначив Сергій Гайдай.

Крім того, вчора в Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.







