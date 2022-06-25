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За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

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Поліція задокументувала 20 ворожих ударів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, залізнична підстанція, виробничий цех і автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 01

Під вогнем росіян перебували міста Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українськ, Торецьк, смт Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове. Ворог завдавав авіудари, бив ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", артилерією, танками.

На місцях обстрілів працювали поліцейські, які вилучили докази воєнних злочинів РФ.

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За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 02
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 03
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 04
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 05
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 06
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 07
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 08
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 09
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 10
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 11
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 12
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі та поранені 13

 

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