Збут неякісних бронежилетів для ЗСУ: затримано організатора схеми. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході багатоетапної операції викрито зловмисника, який організував збут недоброякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, що займаються допомогою ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, у межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець м. Києва, який залучив до протиправної схеми інших громадян України як пособників.

"Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. За кожен "бронежилет" ділки отримували від 10 000 до 16 000 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.





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Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.