Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт. ФОТО

Рашисти жорстоко побили журналістку, волонтерку Тетяну Антонюк на блокпості під час виїзду з Херсона. Уже понад місяць жінка перебуває у лікарні Св. Луки у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, історію жінки розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

"До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон. Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку. Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта - це була її принципова позиція як українки - почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом.

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Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами - ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент", - йдеться у повідомленні.

Медики підтверджують, що операція пройшла успішно і пані Тетяна вже підводиться з ліжка.Жінка налаштована рішуче і каже, що лікуватися довго не буде, адже "відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити".