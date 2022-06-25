Новини Фото

Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт. ФОТО

16 96931
Рашисти жорстоко побили журналістку, волонтерку Тетяну Антонюк на блокпості під час виїзду з Херсона. Уже понад місяць жінка перебуває у лікарні Св. Луки у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, історію жінки розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 01

"До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон. Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку. Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта - це була її принципова позиція як українки - почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти б'ють людей просто на вулицях в Енергодарі. ВIДЕО

Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 02
Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 03

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами - ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент", - йдеться у повідомленні.

Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт 04

Медики підтверджують, що операція пройшла успішно і пані Тетяна вже підводиться з ліжка.Жінка налаштована рішуче і каже, що лікуватися довго не буде, адже "відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити".

Топ коментарі

  • Сергейц Спивак
    це таки справжні герої
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Варвари -"визволителі". Не Ху"ло її бив особисто. А маленькі кацапи. Військо сатанинське.
  • ватник любит стекломой
    Дай Бог бабуле здоровья!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини