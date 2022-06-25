Минулої доби з Лисичанська евакуювали 17 осіб, - Гайдай. ФОТО
1 0123
24 червня до Дніпра евакуйовано 17 мешканців Лисичанська
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вчора на Луганщині врятували життя 17 громадянам. Співробітниками національної поліції, рятувальниками Луганщини та волонтерами 24 червня до Дніпра евакуйовані 17 мешканців Лисичанська. Одна родина виїхала з області особистим транспортом у складі евакуаційної колони", - йдеться в повідомленні.