Окупанти завдали ракетного удару по селу Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО

24 червня, поліцейські виїхали до села Заградівка Кочубеївської територіальної громади, яку нещадно обстрілює російський ворог. Напередодні населений пункт знову зазнав ракетних ударів рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

"У селі залишаються мирні жителі, переважно жінки з дітьми та літні люди. Від ворожих атак вони ховалися у погребах та інших спорудах. Від уламків ракет пошкодження зазнали будинки селян. На щастя, обійшлося без жертв.

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Поліцейські продовжують безперервно працювати та ретельно документувати воєнні злочини у громадах Херсонщини, які постраждали від дій ворожих військ і де донині не вщухають вибухи", - йдеться у повідомленні.





