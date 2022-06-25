Нова марка з українською "Мрією" вийде вже 28 червня, - Укрпошта. ФОТО

Також з новою маркою з'являться конверт та листівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрпошта" повідомила у своєму Telegram.

"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укрпошта випустила марку-сувенір "Zатонув чи Vтопився". ФОТО

⠀Це знає і Софія Кравчук, одинадцятирічна школярка з Волині, яка намалювала цю ілюстрацію ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна?". Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", - йдеться у повідомленні.