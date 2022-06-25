Збито ворожий безпілотник типу "Орлан-10", який здійснював дорозвідку обстріляних окупантами об'єктів. ФОТО
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Уранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.
Аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня.