Збито ворожий безпілотник типу "Орлан-10", який здійснював дорозвідку обстріляних окупантами об'єктів. ФОТО

Уранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня.

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