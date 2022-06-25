Луцькі п'ятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Луцьку біля Завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на Байрактар. Сергій Заяць і Давид Щегельський - п'ятикласники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?" - каже Сергій.
Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки. Черешні хлопці продавали по 40 гривень за кілограм.
За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень. Як розповіли школярі, зупинятися вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.