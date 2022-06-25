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Луцькі п'ятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Луцьку біля Завокзального ринку діти продають черешні і збирають гроші на Байрактар. Сергій Заяць і Давид Щегельський - п'ятикласники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на Байрактар і ми вирішили йому допомогти! Подумали, що вони все одно ж згниють на дереві. Чого людям би не продати?" - каже Сергій.

Рвали черешні у дворі діда Сергія. Допомагали дітям батьки. Черешні хлопці продавали по 40 гривень за кілограм.

За менш як дві години хлопці продали усі ягоди, а це приблизно 25 кілограмів і виручили тисячу гривень.  Як розповіли школярі, зупинятися вони не збираються і вже планують наступні продажі, щоб допомогти армії.

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Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 01
Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 02
Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 03
Луцькі пятикласники продають черешні та збирають на Байрактар для ЗСУ 04

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ці діти-майбутнє української незламної нації...
  • Amber
    Чудові хлопчики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
  • Старый зольдат
    Вот это ЭЛИТА страны. Сразу видно, что не дЕрьмаковские арахавившиеся безугломозгие слуги нарИда, а ГРАЖДАНЕ Украины.
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