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Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Над реалізацією спільної мети - звільнення України щоденно має працювати кожен громадянин нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ. 

"Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 01
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 02
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 03
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 04
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 05
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 06
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 07
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 08
Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський 09

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Топ коментарі

  • Kek Jager
    Он уже в открытую издевается что ли? Тебе это ДЕНЬ и НОЧЬ говорили тысячи людей по всем каналам связи еще в прошлые "учения". Хватит, сволочь, тратить деньги на асфальт, на котором конечно наживаются десятки коррупционеров, и пошел за вооружения, где коррупции такой простой как с асфальтом быть не может. Еще скажи, что это мы виноваты. Мы виноваты, ага. Недостаточно защищали страну, сволочь.
  • olko11 olko
    А ще:
    1. Побудувати дороги.
    2. Посадити ******* дерев.
    3. Зробити шашлики.
    4. Посадити Порошенка.
  • Борменталь Незабаром
    "посадити порошенка" у цього довбня на першому місці
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