Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - наша національна мета. Над її втіленням має працювати кожен громадянин, - Зеленський. ФОТОрепортаж
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Над реалізацією спільної мети - звільнення України щоденно має працювати кожен громадянин нашої держави.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити нашу землю і прийти до перемоги - це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо", - зазначив глава держави.