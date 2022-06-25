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У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри. ФОТО

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Окупаційна влада Маріуполя, після приїзду в місто московського патріархату з інспекцією, спалила всю велику бібліотеку Храму ПЦУ Петра Могили. Серед книг були унікальні екземпляри, які втрачено назавжди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі ПЦУ Петра Могили за наводкою та за сприяння попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачено назавжди", - сказано в повідомленні.

У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри 01
У Маріуполі окупанти спалили бібліотеку храму Петра Могили, втрачено унікальні екземпляри 02

Андрющенко нагадав, що Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян і внесений до Книги рекордів Гіннеса України, як такий, що містить найбільший петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання - знести храм чи переформатувати за канонами РПЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    якщо ви не зрозуміли, то саме зараз, а не раніше, вони зрозуміли що в них це останній шанс нас знищити, і залишити за собою все що вони крали століттями, і саме тепер вони всі зрозуміли, що нас треба саме зтерти з існування тотально, без всіляких виключеннь, ті самі технології що дають нам змогу зараз показати всьому світу хто така русня, далай можливість їм самим показати своєму народу що вони повинні просто зтерти нас з існування на всіх рівнях, яких тільки можливо. і вони зараз це роблять...

    а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
  • Beer Bear
    Суки...те которые " готовились" к войне. Кацапы мрази
  • Dima30
    Якщо там були унікальні речі чому їх не евакуювали?,так зрозуміло часу було мало але в основному законі України цю функцію покладено на центральну владу.Якщо цього не роблять... не хочу нікого звинувачувати ,але можливо для когось це не є важливим речами ,як заяви про томос який на хліб не намажеш..
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