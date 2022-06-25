В Амстердамі на благодійному телемарафоні на підтримку України зібрали 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

У межах міжнародного благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine #StrivingTogether через глобальну фандрайзингову платформу United24 було зібрано близько 2,3 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Міністерство підбило підсумки масштабного телемарафону на підтримку євроінтеграційних намірів України в Амстердамі.

"21 червня в Амстердамі відбувся міжнародний благодійний телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether, організований командами 1+1 media, Atlas Festival та Суспільне Мовлення", - сказано в повідомленні.

Понад 15 тис. людей зібралися на Музейній Площі у столиці Нідерландів — в історичному центрі Амстердаму. Подія вже втретє обʼєднала людей з усіх континентів навколо підтримки України.

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Зазначається, що захід відбувся напередодні засідання Європейської Ради у Брюсселі, де вирішувалось питання надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.





Багато артистів, політиків і лідерів думок звернулися до міжнародної аудиторії, висловивши свою солідарність та готовність підтримувати таке рішення.

Упродовж ефіру та в межах акції "Підтримай Україну" від ранкового шоу "Сніданок з 1+1" збиралися кошти на допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни РФ в Україні.

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Загалом через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 цього разу вдалося зібрати близько 2,3 млн грн.

Благодійник, який відправив найбільшу суму однією транзакцією, отримав особливу подяку — прапор України, підписаний президентом України Володимиром Зеленським.