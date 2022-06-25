Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині. ФОТОрепортаж

25 червня з території Росії з вертольотів обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. З безпілотника було скинуто два боєприпаси.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному із сел. Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.









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Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника. В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Живицький.

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Після 20 години росіяни зі своєї території відкрили вогонь з артилерії, 3 прильоти зафіксовані у Середино-Будській громаді. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.