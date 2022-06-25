Новини Фото • Війна

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині. ФОТОрепортаж

7 3774
25 червня з території Росії з вертольотів обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. З безпілотника було скинуто два боєприпаси.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 01

"Краснопільська громада: майже опівдні, два російські гвинтокрили, не залітаючи на територію України, випустили 6 ракет по одному із сел. Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа.

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 02
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 03
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 04
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Сумщину фосфорними боєприпасами, - ОК "Північ". ВIДЕО

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 06
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 07

Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника. В усіх випадках, на щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Живицький.

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький

Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 09
Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині 10

Після 20 години росіяни зі своєї території відкрили вогонь з артилерії, 3 прильоти зафіксовані у Середино-Будській громаді. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини