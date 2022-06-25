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В окупованому Криму з'явились листівки з написом "Газові вишки – це лише початок". ФОТО

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В окупованому Криму невідомі поширюють листівки із зображенням Кримського мосту та написом "Газові вишки – це лише початок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Криму зявились листівки з написом Газові вишки – це лише початок 01

Найбільше таких плакатів помічено у містах Алушта, Сімферополь та Керч.

Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Респект бандерівським партизанам!
  • 5 копійок
    Нехай баяцца і пам"ятають що Крим крадений.
  • Юля Пасічна
    татарським бандерівцям-неонацистам
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