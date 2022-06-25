В окупованому Криму з'явились листівки з написом "Газові вишки – це лише початок". ФОТО
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В окупованому Криму невідомі поширюють листівки із зображенням Кримського мосту та написом "Газові вишки – це лише початок".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Найбільше таких плакатів помічено у містах Алушта, Сімферополь та Керч.
Як повідомляли, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".