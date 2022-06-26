Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після захоплення Сєверодонецька ворожа армія зосередила усі сили та засоби на захопленні останньої великої фортеці Луганщини - Лисичанська.
"Авіаудари завдано по самому місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань дуже багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - повідомив Гайдай.
Він також зазначає, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Наостанок, за словами Гайдая, росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєверодонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та неодноразово обстріляні мости на Лисичанськ.
Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.