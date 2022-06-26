Новини Фото • Війна

Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО

5 67215
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після захоплення Сєверодонецька ворожа армія зосередила усі сили та засоби на захопленні останньої великої фортеці Луганщини - Лисичанська.

"Авіаудари завдано по самому місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань дуже багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - повідомив Гайдай.

Він також зазначає, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупований росіянами Сєверодонецьк зруйнований на 90%, - Гайдай

Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай 01
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай 02
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай 03
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай 04
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай 05
Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай 06

Наостанок, за словами Гайдая, росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєверодонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та неодноразово обстріляні мости на Лисичанськ.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Носій невдач зелений бідося.
  • Frol Fedoroff
    А кто-то в 2019 году войну уже закончил ... Ну и как ему теперь? Кровавые мальчики и девочки не снятся ?
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Поїдь і принеси удачу. З автоматом проти арти, Солнцепьоків та авіації...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини