Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО

Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після захоплення Сєверодонецька ворожа армія зосередила усі сили та засоби на захопленні останньої великої фортеці Луганщини - Лисичанська.

"Авіаудари завдано по самому місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань дуже багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - повідомив Гайдай.

Він також зазначає, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

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Наостанок, за словами Гайдая, росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєверодонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та неодноразово обстріляні мости на Лисичанськ.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.