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Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

14 04313
Поліція оглядає місце падіння уламків ворожої ракети у Фастівському районі Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

"Ворожу ракету збили сьогодні на Фастівщині. Сьогодні вранці спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків ракети постраждалих та руйнувань немає. Дякуємо Збройним силам України!", - заявив Нєбитов.

Він додав, що поліцейські наразі проводять огляд місця події.

Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов 01

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Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов 02

Уламки російської ракети впали у Фастівському районі Київщини, - Нєбитов 03

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Нужно требовать у Запада авиацию и ракеты способные поражать аеродромы, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы на Рашке. Просто неатвечать на ракетные обстрелы никчему хорошему не приведет. Рашисты просто выстреляют по нам все свои ракеты и разрушат нам всю Украину.
  • Amber
    Кремлівський злобний карлик біситься через те , що не пройшовся по
    Києву на білому коні ще в травні !

    Тобі пора приміряти білі капці і скоро відправитися в пекло !
  • Maksim Perepelitca
    Найбільше кацапню бісить те що Україна чинить спротив . Це реально їх всіх виводить з рівноваги ,, і напевно ж - і ***** також . На їхню думку , ми повинні були їх злякатись ще в перші дні війни , напекти хліба і ставши навколішки зустрічати їх з тим хлібом і квітами , як раби зустрічають - богів .
    Така думка доволі поширена в кацапських телеграм каналах . .
    Але - штото пашло нє так . . І від цього вони майже в розпачі .
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