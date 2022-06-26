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Ракети, "Гради", "Урагани", артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція. ФОТО

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Окупанти обстріляли 7 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дві школи, підприємство, електромережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 01

"Під вогнем росіян перебували міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Первомайське та Маяки. Ворог бив крилатими ракетами, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", артилерією, танками", - йдеться у зведенні.

Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 02
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 03
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 04
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 05

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Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 06
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 07
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 08
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 09
Ракети, Гради, Урагани, артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція 10

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