Ракети, "Гради", "Урагани", артилерія, танки. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині за добу, - Нацполіція. ФОТО
2 4141
Окупанти обстріляли 7 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дві школи, підприємство, електромережі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.
"Під вогнем росіян перебували міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Первомайське та Маяки. Ворог бив крилатими ракетами, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", артилерією, танками", - йдеться у зведенні.
Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.