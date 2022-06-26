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Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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У ніч на 26 червня рашисти нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова. За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, в ніч на 26 червня 2022 року російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова. Під вогонь військових країни-агресора потрапила лікарня. Також окупанти обстріляли багатоповерховий житловий будинок, що призвело до його пошкодження. Внаслідок пожежі згоріло 5 автівок. У цьому ж районі ворожий снаряд влучив у гаражні приміщення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби в Харкові внаслідок обстрілів виникли три пожежі, одна ракета влучила в житловий будинок, з-під завалів врятовано двох людей, - ДСНС

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 02
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 03
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 04
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 05
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 06
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 07
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора 08

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Нужны операции возмездия.
  • Український Крим
    Яке провадження, ви знущаєтесь? Чим ви, сволота прокуроська, займаєтесь?
  • Eques Patriam
    Не правильне звучання новини. Не правильна реакція держави.

    Повинно бути "Розпочато каральні дії з ціллю пацифікації росіян".
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