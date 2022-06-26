Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розпочато провадження, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

У ніч на 26 червня рашисти нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова. За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.







"За даними слідства, в ніч на 26 червня 2022 року російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова. Під вогонь військових країни-агресора потрапила лікарня. Також окупанти обстріляли багатоповерховий житловий будинок, що призвело до його пошкодження. Внаслідок пожежі згоріло 5 автівок. У цьому ж районі ворожий снаряд влучив у гаражні приміщення", - йдеться у повідомленні.

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