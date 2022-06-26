На Харківщині рашисти зруйнували вже понад 4000 будинків та 427 навчальних установ. Серед них спорткомплекс політеху, - Синєгубов. ФОТО

Окупанти щодня продовжують хаотичні обстріли Харківської області, тероризуючи мирне населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усі ми бачили наслідки нічних ударів: зруйновані будинки та заклад медицини, пожежі та кількаметрові вирви від ракет. Ворог б’є із реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об‘єктах.

На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури, 12 промислових підприємств. На фото - зруйнований спорткомплекс Харківського політеху. До війни тут щодня тренувалися більше тисячі дітей та студентів", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов зазначив, що жодного дня не минуло без ударів окупантів по Харківщині.

"Не можемо дозволити собі розслабитися, кожне ігнорування тривоги - може коштувати життя. Просимо сьогодні без необхідності не перебувати на вулицях. Максимально знаходьтесь в укриттях", - підкреслив очільник ОВА.